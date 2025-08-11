- Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist ohne Einigung zu Ende gegangen.
- Putin und Trump sprechen von einem konstruktiven Treffen, laut dem US-Präsident gibt es eine Chance, zum Ziel zu kommen.
- Kurz vor dem Treffen mit Putin hat Trump erneut betont, dass er eine Waffenruhe für die Ukraine erreichen wolle.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
