- Kanada beteiligt sich am EU-Programm Safe, um Rüstungsgüter gemeinsam zu beschaffen und die Abhängigkeit von den USA zu verringern.
- Das russische Militär hat dem Kreml zufolge die seit etwa einem Jahr umkämpfte ukrainische Bergarbeiterstadt Pokrowsk im Donezker Gebiet vollständig eingenommen. Eine Bestätigung aus Kiew gibt es nicht.
- Frankreichs Staatschef Macron und der ukrainische Präsident Selenski haben bei einem Treffen in Paris den Stand der Gespräche über ein Kriegsende in der Ukraine mit Verbündeten erörtert.
- Bei einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Dnipro sind vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- EZB lehnt EU-Plan zu russischen Vermögenswerten ab
- Drohnenangriff auf Energieanlagen in Orjol
- Europas Sorge vor US-Russland-Deal zur Ukraine wächst
- Nobelpreisträger fordern Freilassung politischer Gefangener
- Witkoff und Kushner treffen Putin heute zu Friedensgesprächen
- Kanada beteiligt sich an EU-Rüstungsprogramm Safe
- USA halten Rubios Teilnahme an Nato-Treffen für unnötig
- Erdogan: Angriff auf Tanker im Schwarzen Meer inakzeptabel
- Nobelpreisträger: Politische Gefangene nicht vergessen
- Macron will russische Vermögen nutzen – Lob für Kiew
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF