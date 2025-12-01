 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Kanada tritt EU-Rüstungsprogramm Safe bei

  • EZB lehnt EU-Plan zu russischen Vermögenswerten ab
  • Drohnenangriff auf Energieanlagen in Orjol
  • Europas Sorge vor US-Russland-Deal zur Ukraine wächst
  • Nobelpreisträger fordern Freilassung politischer Gefangener
  • Witkoff und Kushner treffen Putin heute zu Friedensgesprächen
  • Kanada beteiligt sich an EU-Rüstungsprogramm Safe
  • USA halten Rubios Teilnahme an Nato-Treffen für unnötig
  • Erdogan: Angriff auf Tanker im Schwarzen Meer inakzeptabel
  • Nobelpreisträger: Politische Gefangene nicht vergessen
  • Macron will russische Vermögen nutzen – Lob für Kiew

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 01.12.25, 19:30 Uhr

