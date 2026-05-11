- Die Ukraine hat nach Angaben aus Kiew die sterblichen Überreste von 528 gefallenen Soldaten erhalten.
- Der Kreml hat einen Besuch von Russlands Präsident Wladimir Putin für Dienstag und Mittwoch in China angekündigt.
- Nach schweren russischen Luftangriffen auf Kiew mit 24 Toten reagiert die Ukraine mit einem ihrer grössten Drohnenangriffe auf Ziele in Russland. Präsident Selenski kündigte weitere Angriffe an.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland meldet die Einnahme zweier ukrainischer Dörfer
- Ukraine: Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurück
- Kreml: Putin nächste Woche in China
- Russisches Gericht fordert 200 Milliarden Euro von Euroclear
- Selenski kündigt neue Drohnenangriffe auf Russland an
- Trump: Russischer Angriff könnte Friedensbemühungen zurückwerfen
- Vier Tote nach Angriff auf russische Raffinerie in Rjasan
- Kreml: Vorbereitung für Putin-Reise nach China abgeschlossen
- Europarat: Schweiz und weitere Länder unterstützen Sondertribunal
- Zahl der Toten nach Attacke auf Gebäude in Kiew steigt auf 24
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF