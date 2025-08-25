 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in der Ukraine Kreml-Sprecher: Kein Termin bisher für neues Treffen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Merz, Macron und Tusk stärken Moldaus Regierung den Rücken
  • Rheinmetall eröffnet neues Werk für Artilleriemunition
  • Kreml: Kein Termin bisher für neues Ukraine-Treffen
  • Neue US-Zölle gegen Indien wegen Kreml-Geschäften in Kraft
  • Russland lehnt Nato-Truppenpräsenz in der Ukraine ab
  • Ukraine: über 100'000 Menschen nach Angriffen ohne Strom
  • Selenski will Gespräche über Sicherheitsgarantien auf Chefebene
  • Ukraine: Haben 74 russische Drohnen abgefangen
  • Russischer Angriff auf Energieinfrastruktur in Region Poltawa
  • USA und Russland loten Energie-Deals für Ukraine-Frieden aus

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 24.8.2025, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)