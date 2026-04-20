 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in der Ukraine Kreml stuft Schweizer Exil-Russen-NGO als «unerwünscht» ein

Autor: 

20.04.2026, 06:22

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Kreml stuft Schweizer Exil-Russen-NGO als «unerwünscht» ein
  • Wadephul fordert rasche Freigabe des EU-Kredits für die Ukraine
  • Japan lockert Regeln für Rüstungsexporte
  • Kreml: Bislang dieses Jahr 1700 Quadratkilometer eingenommen
  • Selenski wirft US-Vermittlern Respektlosigkeit vor
  • Europol: Ermittler entdecken 45 verschleppte ukrainische Kinder
  • Ukraine: Ranghoher Militär bei Drohnenangriff verletzt
  • Selenski fordert europäisches Abwehrsystem gegen Raketen
  • Deutsche in Russland wegen Terrorverdachts festgenommen
  • Ukrainischer Geheimdienst meldet Angriff auf russische Schiffe

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.4.2026, 19:30

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)