- Russland stellt die Bereitschaft Europas zu Verhandlungen und die Wiederherstellung der Beziehungen infrage. Es gebe zwar Signale, diese seien aber widersprüchlich, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.
- Um Kindern in der Ukraine bei der Bewältigung von Kriegstraumata zu helfen, gründen acht Universitäten eine neue Forschungsstiftung.
- In der südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih sind mindestens drei Menschen durch russischen Raketenbeschuss getötet worden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kreml zweifelt an Dialogbereitschaft Europas
- Russland fordert Klarheit über Trumps Haltung zu Ukraine-Krieg
- Drohnenabschuss über Industrieanlage in Region Orenburg
- Acht Unis gründen Stiftung für kriegstraumatisierte Kinder
- Stromausfall in Krim-Stadt Sewastopol nach ukrainischen Angriffen
- Ukrainische Behörden: mehrere Tote nach russischen Angriffen
- Ukraine hofft auf OECD-Kandidatenstatus im Herbst
- Putin wirft Nato «Kriegsvorbereitungen» gegen Russland vor
- Nord Stream 2: Betreiber klagt gegen EU-Stopp für russisches Gas
- Tusk hält trotz Streits an Zusammenarbeit mit Ukraine fest
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF