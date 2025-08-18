 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Lawrow: Gipfeltreffen mit Selenski derzeit nicht möglich

Themen in diesem Newsticker

  • Lawrow: Noch keine Pläne für Putin-Selenski-Gipfel
  • Selenski fordert Milliarden für Drohnen und Waffen
  • EU zahlt Ukraine weitere 4.05 Milliarden Euro Finanzhilfen
  • Angriff auf Druschba-Pipeline ohne Folgen für Deutschland
  • Russland: Truppen erobern drei Orte in der Region Donezk
  • Lawrow und Selenski mit gegensätzlichen Positionen
  • Nato plant robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine
  • Putin bereit für Gipfeltreffen mit Selenski
  • Nord-Stream-Verdächtiger in Italien vor Haftrichter
  • Ukraine beschiesst Pipeline: Problem für deutsche Raffinerie?

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 20.8.2025, 21:50 Uhr

