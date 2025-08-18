- Trump dämpft die Hoffnungen auf ein baldiges Treffen zwischen Selenski und Putin und will in zwei Wochen entscheiden, ob er massive Sanktionen gegen Russland verhängen wird.
- Der Angriff auf die Druschba-Pipeline hat laut deutschem Bundeswirtschaftsministerium keine Auswirkungen auf die Ölversorgung in Deutschland.
- Russland erschwert die Bedingungen für Friedensgespräche mit der Ukraine weiter und stellt die Legitimität von Präsident Wolodimir Selenski infrage.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine warnt Belarus vor Provokationen bei Militärübungen
- Trump dämpft Erwartungen an Ukraine-Friedensgespräche
- Italien prüft Auslieferung von Verdächtigem im Nord-Stream-Fall
- Estland bietet Truppen für Friedenseinsatz in der Ukraine an
- Druschba-Pipeline: Nutzerstaaten sichern Ölversorgung ab
- Lawrow: Noch keine Pläne für Putin-Selenski-Gipfel
- Selenski fordert Milliarden für Drohnen und Waffen
- EU zahlt Ukraine weitere 4.05 Milliarden Euro Finanzhilfen
- Angriff auf Druschba-Pipeline ohne Folgen für Deutschland
- Russland: Truppen erobern drei Orte in der Region Donezk
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF