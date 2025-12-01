- Frankreichs Staatschef Macron und der ukrainische Präsident Selenski haben bei einem Treffen in Paris den Stand der Gespräche über ein Kriegsende in der Ukraine mit Verbündeten erörtert.
- Bei einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Dnipro sind vier Menschen getötet und 15 verletzt worden.
- US-Aussenminister Marco Rubio zieht eine positive Zwischenbilanz der Gespräche mit ukrainischen Unterhändlern in Florida.
Themen in diesem Newsticker
- Macron empfängt Selenski in Paris
- Berlin: Gespräche keine Anerkennung russischer Gebietsansprüche
- Ukraine: Vier Tote bei Raketenangriff auf Dnipro
- Kreml: Putin und Witkoff wollen sich am Dienstag treffen
- Selenski wird heute in Frankreich, am Dienstag in Irland erwartet
- Kallas: «Könnte entscheidende Woche für die Diplomatie werden»
- Niederlande stellt weitere 250 Millionen für Ukraine
- Trump: «Gute Chance, dass wir einen Deal machen können»
- Rubio zieht positive Zwischenbilanz bei Friedensgesprächen
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF