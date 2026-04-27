- Russische Lieferung von Getreide aus besetzten ukrainischen Gebieten soll laut Medienberichten doch nicht in Israel entladen werden.
- 450'000 Personen sind laut Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew 2025 vertraglich zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet.
- Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat Russland die südukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen. Dabei wurden mehrere Personen teils schwer verletzt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russische Getreide-Fracht nach Protest Kiews in Israel abgewiesen
- Nicht nur am 9. Mai: Selenski schlägt längere Waffenruhe vor
- Medwedew: Hunderttausende neue russische Vertragssoldaten
- Russland greift zum zweiten Mal in dieser Woche Odessa an
- Putin schlägt Trump Feuerpause in der Ukraine vor
- USA zahlt 100 Millionen Dollar für Tschernobyl-Schutzhülle
- Moskau: Selenski provoziert Atomkrieg, EU ist erstes Opfer
- Ukraine fordert Israel zur Beschlagnahmung eines Frachters auf
- Angriffe bis zum Ural – Selenski: Moskau soll Krieg beenden
- Von der Leyen stellt baldige Finanzhilfe in Aussicht
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF