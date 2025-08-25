- Laut örtlicher Behörden wurde Kiew in der Nacht erneut massiv mit russischen Raketen angegriffen. Es habe mindestens drei Tote gegeben, darunter auch ein Kind.
- Wie der ukrainische Präsident Selenski in einer Videoansprache sagte, wird am Donnerstag eine Delegation in die Schweiz kommen, um Orte für Verhandlungen mit Moskau zu erkunden.
- Der Kreml-Sprecher wollte sich auf Fragen von anwesenden Medienschaffenden in Moskau nicht auf einen Termin für Friedensgespräche mit Selenski festlegen.
Themen in diesem Newsticker
- Mindestens drei Tote nach russischem Angriff in der Nacht
- Nächtlicher Drohnenangriff auf die Ukraine
- Ukrainische Chefunterhändler kommen in die Schweiz
- Selenski schickt Chefunterhändler nach New York
- Ukraine sucht Friedensgespräche mit Saudi-Arabien
- Russland verlängert Exportverbot für Benzin
- Russische Angriffe legen Strom und Gas in der Ukraine lahm
- Merz, Macron und Tusk stärken Moldaus Regierung den Rücken
- Rheinmetall eröffnet neues Werk für Artilleriemunition
- Kreml: Kein Termin bisher für neues Ukraine-Treffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
