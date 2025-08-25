- Wolodimir Selenski hat neue Angriffe tief in Russland angekündigt. Die Streitkräfte und Ressourcen würden entsprechend vorbereitet, teilt der ukrainische Präsident auf X mit.
- Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu seinem mehrtägigen Besuch in China eingetroffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ex-Parlamentschef erschossen – Hintergründe noch unklar
- Papst fordert sofortigen Waffenstillstand
- Selenski kündet neue Angriffe tief in Russland an
- Russland: AKW Kursk wieder bei voller Leistung
- Ukraine: Russland hat mit 142 Drohnen angegriffen
- Kiew: Stromausfall nach Angriff auf Grossraum Odessa
- Russland: In der Nacht 21 ukrainische Drohnen abgefangen
- Russische Medien: Putin in China eingetroffen
- Selenski fordert Druck in China auf Putin
- Russland: Offensiven entlang der gesamten Front in der Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF