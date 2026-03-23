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Krieg in der Ukraine Mehrere Tote in der Ukraine nach russischen Luftangriffen

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Themen in diesem Newsticker

  • Mehrere Tote in der Ukraine nach russischen Luftangriffen
  • Kreml fordert Druck der USA auf die Ukraine für Kriegsende
  • Finnland prüft mutmassliches Eindringen von Drohnen in Luftraum
  • Ukraine greift erneut russischen Hafen Ust-Luga an
  • Ukrainischer Drohnenangriff in Belgorod
  • Ukraine will mit Emiraten bei Verteidigung kooperieren
  • Schwere Zerstörungen und Opfer nach Drohnenangriffen in Ukraine
  • Russland: Kind stirbt bei ukrainischem Drohnenangriff
  • «Die mangelnde Aufmerksamkeit hat fatale Folgen für die Ukraine»
  • Rubio schliesst Umleitung von Waffen in Nahen Osten nicht aus

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.3.2026, 19:30 Uhr

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