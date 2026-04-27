- Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche hat Russland die südukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen. Dabei wurden mehrere Personen teils schwer verletzt.
- Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinem US-Amtskollegen Donald Trump eine Feuerpause in der Ukraine während der russischen Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai vorgeschlagen.
- Mit Angriffen auf die russische Ölindustrie hat die Ukraine Anlagen in den Städten Perm und Orsk am Ural getroffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Medwedew: Hunderttausende neue russische Vertragssoldaten
- Russland greift zum zweiten Mal in dieser Woche Odessa an
- Putin schlägt Trump Feuerpause in der Ukraine vor
- USA zahlt 100 Millionen Dollar für Tschernobyl-Schutzhülle
- Moskau: Selenski provoziert Atomkrieg, EU ist erstes Opfer
- Ukraine fordert Israel zur Beschlagnahmung eines Frachters auf
- Angriffe bis zum Ural – Selenski: Moskau soll Krieg beenden
- Von der Leyen stellt baldige Finanzhilfe in Aussicht
- Medien: Höchste US-Diplomatin in der Ukraine tritt zurück
- Mutmasslicher Russland-Spion in Berlin festgenommen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF