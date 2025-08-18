- Im Weissen Haus hat ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und europäischen Spitzenpolitikern zur Zukunft der Ukraine stattgefunden.
- Zuvor hat Trump den ukrainischen Präsidenten Selenski im Weissen Haus in Washington getroffen.
- Trump betonte, die Ukraine weiterhin unterstützen zu wollen. Zudem strebe er ein Dreiertreffen mit Selenski und dem russischen Präsidenten Putin an.
- Selenski zeigte sich offen für Wahlen in der Ukraine, sobald der russische Angriffskrieg beendet ist.
Themen in diesem Newsticker
- Macron: Waffenstillstand notwendig für trilaterales Treffen
- Trump dringt auf Lösung in ein- bis zwei Wochen
- Selenski will Trumps Engagement
- Starmer betont Wichtigkeit von Sicherheitsgarantien für Ukraine
- Merz widerspricht Trump: Waffenstillstand erforderlich
- Gesprächsrunde mit Trump und europäischen Regierungschefs beginnt
- Selenski übergibt Brief seiner Frau für Melania Trump
- Selenskis Medienauftritt mit Trump verläuft ohne Eklat
- Trump will nach den Gesprächen mit Putin telefonieren
- Dreiertreffen wird angestrebt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF