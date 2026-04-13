- Bei Wolodimir Selenskis Besuch in Berlin hebt Kanzler Friedrich Merz die zentrale Rolle eines künftigen EU-Beitritts der Ukraine hervor.
- Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben ein grenznahes Dorf im Gebiet Sumy unter dem Druck russischer Angriffe geräumt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Deutschland finanziert Ukraine mehrere hundert Patriot-Raketen
- Deutschland und Ukraine bauen militärische Kooperation aus
- Merz unterstützt Ziel eines EU-Beitritts der Ukraine
- Selenski bei Merz in Berlin
- Russischer Drohnenangriff auf Donau-Hafen Ismajil
- Ukrainische Armee gibt Grenzdorf bei Sumy auf
- Ukraine greift Chemiefabrik in Russland mit Drohnen an
- Magyar: Wollen pragmatische Beziehungen zu Russland
- Deutsche Regierung: Zügige Auszahlung des EU-Kredits an Ukraine
- Wahl in Ungarn beeinflusst laut Kreml Krieg in der Ukraine nicht
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF