- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Mychajlo Drapatyj zum neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee ernannt.
- Drapatyj übernimmt das Amt von Olexander Syrskyj. Selenski hat diesen nach tagelangem Druck aus der Bevölkerung entlassen.
- Ein russisches Kriegsschiff hat eine Schiessübung in der Nähe von Plymouth, etwa 40 Seemeilen südlich der englischen Küste, durchgeführt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- USA und Russland planen Gespräch zwischen Aussenministern
- Mychajlo Drapatyj verspricht verantwortungsvolle Armeeführung
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- Selenski entlässt Oberbefehlshaber Syrskyj
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- Tote und Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF