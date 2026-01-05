 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Nach Angriffen: Hunderttausende ohne Energieversorgung

  • Russland: Westliche Truppen in der Ukraine wären «legitime Ziele»
  • Bundesrat verurteilt russische Desinformation in der Schweiz
  • Selenski verurteilt Angriffe auf Infrastruktur
  • Ukraine: Angriffe und Wetter setzen Energieversorgung unter Druck
  • Reparaturen an Infrastruktur nach nächtlichem Angriff
  • Stromausfall nach russischen Drohnenangriffen
  • Selenski schliesst Kriegsende bis Mitte 2026 nicht aus
  • Litauen für mehr Härte gegen russische Schiffe
  • Litauens Präsident setzt auf deutsche Brigade ab 2027
  • Ukraine: Opfer bei russischen Angriffen auf zwei Häfen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.1.26, 19:30 Uhr

