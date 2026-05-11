- Kurz nach Ende einer dreitägigen Waffenruhe hat Russland wieder mehrere ukrainische Städte mit Drohnen angegriffen, wie es aus Kiew heisst.
- Antikorruptionsbehörden in der Ukraine haben den ehemaligen Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, der Geldwäsche verdächtigt.
- Der Hilfsempfänger Ukraine wird zum Rüstungspartner Deutschlands: Verteidigungsminister Boris Pistorius setzt beim Bau neuer Waffensysteme auf die Zusammenarbeit mit dem Land.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland kappt Wachstumsprognose von 1.3 auf 0.4 Prozent
- Ukraine: Russland nimmt Angriffe nach Waffenruhe wieder auf
- Ehemals rechte Hand von Selenski unter Geldwäsche-Verdacht
- Pistorius in Kiew: gemeinsame Entwicklung neuer Waffen
- Gegenseitige Vorwürfe wegen Verletzung der Waffenruhe
- EU verhängt Sanktionen wegen Deportation ukrainischer Kinder
- Selenski zu Verhandlungen mit Witkoff und Kushner
- Schweiz tritt Koalition zur Rückführung ukrainischer Kinder bei
- Ukraine meldet erneut russische Angriffe trotz Waffenruhe
- EU-Aussenbeauftragte Kallas lehnt Schröder als Vermittler ab
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF