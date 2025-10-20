- Aus Sicht mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs muss die aktuelle Frontlinie der Ausgangspunkt für Friedensverhandlungen sein. Moskau ist jedoch dagegen.
- Das von Donald Trump geplante Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Budapest soll nach US-Medienberichten auf Eis liegen oder sich zumindest verzögern.
- Auch ein Treffen der beiden Aussenminister der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, wurde vorerst abgesagt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
- Japan will bei russischen Importen nationale Interessen wahren
- Selenski: Ohne Tomahawks wenig Diplomatie-Interesse Russlands
- Medien: Offenbar keine Pläne für baldiges Trump-Putin-Treffen
- Tote nach russischen Drohnenattacken in Nordukraine
- Nach Trump-Forderung: Moskau will kein Einfrieren der Front
- Polen warnt Putin vor Nutzung seines Luftraumes
- Ukrainisches Parlament erhöht die Verteidigungsausgaben
- Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026
- Frontlinie muss laut EU-Staatschefs Basis für Gespräche sein
- Nach russischem Angriff Hunderttausende ohne Strom
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
