Krieg in der Ukraine Nach Trump-Forderung: Moskau will kein Einfrieren der Front

  • Japan will bei russischen Importen nationale Interessen wahren
  • Selenski: Ohne Tomahawks wenig Diplomatie-Interesse Russlands
  • Medien: Offenbar keine Pläne für baldiges Trump-Putin-Treffen
  • Tote nach russischen Drohnenattacken in Nordukraine
  • Nach Trump-Forderung: Moskau will kein Einfrieren der Front
  • Polen warnt Putin vor Nutzung seines Luftraumes
  • Ukrainisches Parlament erhöht die Verteidigungsausgaben
  • Ukraine verlängert Kriegsrecht bis Anfang Februar 2026
  • Frontlinie muss laut EU-Staatschefs Basis für Gespräche sein
  • Nach russischem Angriff Hunderttausende ohne Strom

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 18.10.2025, 19:30 Uhr

