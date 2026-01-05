- Die ukrainische Luftwaffe meldete in der Nacht auf Freitag landesweiten Luftalarm. Bei Angriffen in der Hauptstadt Kiew sind laut Bürgermeister Vitali Klitschko vier Personen getötet worden.
- Die Ukraine richtet sich nach den Worten von Präsident Selenski auf noch heftigere russische Luftangriffe in der gegenwärtigen Frostperiode ein. Das ukrainische Energiesystem liegt bereits darnieder.
- Ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und den USA steht laut Präsident Wolodimir Selenski kurz vor dem Abschluss.
- Im Süden der Ukraine sind gemäss ukrainischen Behördenangaben mehrere Zivilisten durch russische Angriffe getötet worden.
Themen in diesem Newsticker
- Russland feuert ballistische Rakete auf Ukraine
- Trump stellt neue Russland-Sanktionen in Aussicht
- Klitschko: Vier Tote bei Angriffen auf Kiew
- Nach Angriffen auf Kiew: Raketenalarm für gesamte Ukraine
- Ukraine warnt vor Eskalation während der Kältewelle
- Russland greift Krywyj Rih mit Raketen an
- Ukraine: Tote im Süden des Landes nach russischen Angriffen
- Merz: Müssen für Russland den Preis für den Krieg erhöhen
- US-Senator: «Grünes Licht» für neue Russland-Sanktionen
- Selenski: Plan für Sicherheitsgarantien «fast fertig»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF