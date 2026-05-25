- In der rumänischen Stadt Galati wurde ein Hochhaus von einer Drohne getroffen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Stadt befindet sich nahe der Grenze zur Ukraine.
- Von der Leyen kritisiert den Kreml: Russland habe in Rumänien erneut eine Grenze überschritten. Die Nato wirft dem Kreml Rücksichtslosigkeit vor.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in Schweden Ministerpräsident Ulf Kristersson getroffen. Die Ukraine will 20 schwedische Kampfjets des neuen Typs Jas 39 Gripen E/F kaufen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Nato-Chef verurteilt russischen Drohneneinschlag in Rumänien
- Kiews Gegenangriffe: Russland meldet Schäden durch Drohnen
- Rumänien bestellt russischen Botschafter ein
- Westen kritisiert Russlands Drohnenangriff in Rumänien
- Russische Armee fängt in der Nacht 208 ukrainische Drohnen ab
- Rumänien: Drohne trifft Hochhaus
- UNO setzt Russland auf Schwarze Liste
- D: Kein automatischer Schutz für russische Wehrpflichtige
- Ukraines Parlament ratifiziert EU-Milliardenkredit
- Kallas: Waffenstillstand Voraussetzung für Verhandlungen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF