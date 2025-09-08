- Polen hat nach eigenen Angaben Drohnen über seinem Staatsgebiet abgeschossen.
- Zuvor hatte Russland bei Drohnenangriffen auf die Ukraine offenbar mehrfach den polnischen Luftraum verletzt, wie das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte mitteilte.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Tusk hat die Nato informiert und beruft Krisensitzung ein
- Polnische Armee: «Akt der Aggression» durch Drohnen
- Berichte: Polen schliesst offenbar vier Flughäfen
- Regierungschef Tusk bestätigt Abschuss – Bevölkerung gewarnt
- Polen schiesst Drohnen über eigenem Staatsgebiet ab
- Selenski: Brauchen mehr Flugabwehr und härtere Sanktionen
- Polen schliesst Grenze zu Belarus wegen Militärmanöver
- Mehr als 20 Zivilisten nach russischem Angriff getötet
- EU-Militärhilfen für die Ukraine erreichen neuen Rekordwert
- Was meint Putin eigentlich mit «Grundursachen des Krieges»?
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF