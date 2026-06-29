- Die Nato hat fast alle wegen des US-Abzugs entstandenen Fähigkeitslücken geschlossen. Dies teilte der Nato-Oberbefehlshaber mit, US-General Alexus Grynkewich. Offizielle Details sollen beim Gipfel in Ankara folgen.
- Russland hat mehrere ukrainische Städte mit Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. In Kiew wurden mindestens 25 Menschen getötet.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Vergeltung für den massiven russischen Angriff auf Kiew angekündigt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Tote und Verletzte im Südosten der Ukraine
- Oberbefehlshaber: Nato schliesst Lücken nach US-Abzug weitgehend
- Trump erhöht Druck auf Nato-Verbündete vor Gipfel in Ankara
- Insider: Russische Ölexporte erreichen Rekordhoch trotz Angriffen
- Selenski bestätigt Gespräche mit Jared Kushner
- Zwei Verletzte bei mutmasslichem Drohnenangriff auf Reisebus
- Hauptlager der ukrainischen Rotkreuz-Gesellschaft zerstört
- Nach russischem Angriff auf Kiew: Selenski kündigt Vergeltung an
- SRF-Korrespondentin: «Putin bleibt nur Terror gegen Zivilisten»
- Bericht: Russische Drohnen spionierten monatelang in Europa
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF