- Die bilaterale Verteidigungszusammenarbeit von Norwegen und der Ukraine soll mit der Produktion von Drohnen verstärkt werden.
- Bei Wolodimir Selenskis Besuch in Berlin hebt Bundeskanzler Friedrich Merz die zentrale Rolle eines künftigen EU-Beitritts der Ukraine hervor.
- Deutschland und die Ukraine bauen ihre Zusammenarbeit im militärischen Bereich weiter aus. Das haben Merz und Selenski in Berlin vereinbart.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Norwegen und die Ukraine verstärken Verteidigungszusammenarbeit
- Selenski trifft zu Gesprächen in Oslo ein
- Russisches Drohnenlager in besetztem Teil von Donezk angegriffen
- Russland profitiert von steigenden Ölexporten
- Selenski: Ukraine versorgt sich weitgehend selbst mit Waffen
- Deutsche Beteiligung an Ukraine-Frieden unverzichtbar
- Deutschland finanziert Ukraine mehrere hundert Patriot-Raketen
- Deutschland und Ukraine bauen militärische Kooperation aus
- Merz unterstützt Ziel eines EU-Beitritts der Ukraine
- Selenski bei Merz in Berlin
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF