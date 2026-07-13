- EU-Mitglieder debattieren über 21. Sanktionspaket gegen Russland. Bulgarien blockiert Sanktionen gegen Patriarch Kirill.
- Die grosse russische Ölraffinerie in Salawat, 1400 Kilometer von der eigentlichen Front entfernt, ist laut den Behörden durch Trümmer ukrainischer Drohnen beschädigt worden.
- Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und sechs weitere europäische Staaten haben mit der Ukraine den Aufbau einer Koalition für eine integrierte Raketenabwehr vereinbart.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukrainisches Parlament verlängert Kriegsrecht
- Polen fängt russisches Aufklärungsflugzeug ab
- Manöver der «Koalition der Willigen» ohne Deutschland
- Ukraine: Parlament stimmt Rücktritt von Regierungschefin zu
- Grösste Militärparade unter Macron – Ukraine im Fokus
- Wadephul: Nordflanke der Nato stärker schützen
- EU ringt um neues Sanktionspaket gegen Russland
- Bulgarien lehnt Teilnahme an «Koalition der Willigen» ab
- Stromausfälle und Treibstoffknappheit nach Angriffen auf die Krim
- Nadeschdin: Behörden behindern Kampagne gegen Ukraine-Krieg
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF