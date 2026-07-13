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Krieg in der Ukraine Polen fängt russisches Aufklärungsflugzeug ab

Autor: 

13.07.2026, 06:03

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Themen in diesem Newsticker

  • Ukrainisches Parlament verlängert Kriegsrecht
  • Polen fängt russisches Aufklärungsflugzeug ab
  • Manöver der «Koalition der Willigen» ohne Deutschland
  • Ukraine: Parlament stimmt Rücktritt von Regierungschefin zu
  • Grösste Militärparade unter Macron – Ukraine im Fokus
  • Wadephul: Nordflanke der Nato stärker schützen
  • EU ringt um neues Sanktionspaket gegen Russland
  • Bulgarien lehnt Teilnahme an «Koalition der Willigen» ab
  • Stromausfälle und Treibstoffknappheit nach Angriffen auf die Krim
  • Nadeschdin: Behörden behindern Kampagne gegen Ukraine-Krieg

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 13.7.2026, 12:45 Uhr

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