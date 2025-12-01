- Am Nachmittag empfängt der russische Präsident Wladimir Putin den US-Sondergesandten Steve Witkoff. Die Gespräche sollen sich auf eine mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs konzentrieren.
- Kurz vor dem Treffen wies Putin europäische Friedensvorschläge für die Ukraine zurück und drohte Europa mit einer schnellen Niederlage im Kriegsfall.
- Die ukrainische Armee widerspricht der russischen Darstellung, die ostukrainische Stadt Pokrowsk vollständig eingenommen zu haben.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Trump bezeichnet Krieg in der Ukraine als Chaos
- Derzeit laut Mark Rutte kein Konsens in Nato für Ukraine-Beitritt
- Moskau: Gespräche mit US-Unterhändlern haben begonnen
- Putin droht Europa mit schneller Niederlage im Kriegsfall
- Gespräche in Moskau: Selenski auf alles vorbereitet
- Ukraine: Im November acht russische Ölraffinerien angegriffen
- Ukraine: Nicht an Angriff auf russischen Tanker beteiligt
- Witkoff im Kreml eingetroffen
- Ukrainischer Generalstab: Pokrowsk nicht gefallen
- Cas erlaubt russischen und belarussischen Athleten Olympia-Quali
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF