- Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit weiteren Eroberungen in der Südukraine gedroht.
- Die ukrainische Armeeführung hat erneut russische Erfolgsmeldungen unter anderem bei der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk im Donezker Gebiet zurückgewiesen.
- Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner wollen am Donnerstag in Florida mit Vertretern aus Kiew sprechen, dies bestätigt das Weisse Haus.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Nach Bahnanschlag: Polen erlässt europäischen Haftbefehl
- Putin droht mit weiteren Eroberungen in der Südukraine
- Ukraine: Dobropillja nicht unter russischer Kontrolle
- Ukrainischer Armeechef weist Kreml-Erfolgsberichte zurück
- Briten und Norweger patrouillieren gemeinsam gegen Russen
- Deutscher Aussenminister offen für Nutzung von russischem Geld
- OSZE soll allfälligen Waffenstillstand in der Ukraine beobachten
- Putin: Treffen mit US-Gesandten «sehr nützlich»
- Türkei fordert Schutz von Energieinfrastruktur im Ukraine-Krieg
- China: Macron wirbt um Chinas Hilfe für Frieden in der Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF