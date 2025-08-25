- Der russische Präsident Wladimir Putin ist in China eingetroffen. Er nimmt Teil an einem Gipfeltreffen für Zusammenarbeit zwischen China, Belarus, Indien, Iran, Pakistan, Russland und vier zentralasiatische Staaten.
- EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas fordert die EU-Mitgliedstaaten dazu auf, neue Strafmassnahmen fürs nächste Sanktionspaket gegen Russland vorzuschlagen.
- Die Ukraine berichtet von einem massiven russischen Luftangriff in der Nacht auf Samstag. In Saporischja soll ein Mensch getötet worden sein.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine: Russland hat mit 142 Drohnen angegriffen
- Kiew: Stromausfall nach Angriff auf Grossraum Odessa
- Russland: In der Nacht 21 ukrainische Drohnen abgefangen
- Russische Medien: Putin in China eingetroffen
- Selenski fordert Druck in China auf Putin
- Russland: Offensiven entlang der gesamten Front in der Ukraine
- EU-Chefdiplomatin sammelt Vorschläge für Russland-Sanktionen
- Deutscher Aussenminister dringt auf mehr Druck auf Kreml
- Ukrainischer Ex-Parlamentschef in Lwiw getötet
- Kiew will russische Ölraffinerien angegriffen haben
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF