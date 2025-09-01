- Der russische Präsident Wladimir Putin lehnt ein Treffen mit seinem Amtskollegen Wolodimir Selenski im Ausland ab. Zudem ist er gegen Friedenstruppen in der Ukraine.
- Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine russische Ölanlage angegriffen.
- Frankreichs Präsident Macron erklärte im Anschluss an ein Treffen der «Koalition der Willigen» in Paris, dass 26 Staaten Sicherheitsgarantien für die Ukraine zugesagt haben.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland: Siedlung Markove eingenommen
- Trump zunehmend pessimistisch zu Kriegsende in der Ukraine
- Putin will sich nicht im Ausland mit Selenski treffen
- Ukraine greift Raffinerie in Russland an
- Ukraine will mit Slowakei über russischen Öl-Ausstieg sprechen
- Putin: Westliche Truppen in Ukraine wären legitimes Ziel
- Selenski spricht mit Nato-Generalsekretär Rutte
- Kreml: Nordkoreanische Truppen «nur auf russischem Gebiet»
- Rosatom: Zu Gesprächen über US-Atombrennstoff bereit
- Trump will mit Putin telefonieren – laut Kreml nicht geplant
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF