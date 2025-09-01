 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Putin lehnt Friedenstruppen in der Ukraine ab

  • Russland: Siedlung Markove eingenommen
  • Trump zunehmend pessimistisch zu Kriegsende in der Ukraine
  • Putin will sich nicht im Ausland mit Selenski treffen
  • Ukraine greift Raffinerie in Russland an
  • Ukraine will mit Slowakei über russischen Öl-Ausstieg sprechen
  • Putin: Westliche Truppen in Ukraine wären legitimes Ziel
  • Selenski spricht mit Nato-Generalsekretär Rutte
  • Kreml: Nordkoreanische Truppen «nur auf russischem Gebiet»
  • Rosatom: Zu Gesprächen über US-Atombrennstoff bereit
  • Trump will mit Putin telefonieren – laut Kreml nicht geplant

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Tagesschau, 02.09.2025, 19:30 Uhr

