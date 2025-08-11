 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Putin trifft Trump laut Kreml am Freitagmittag

Themen in diesem Newsticker

  • Kreml nennt Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin
  • Russland meldet Einnahme zweier Siedlungen in Region Donezk
  • Selenski ist in London eingetroffen
  • Russland: mindestens 16 Verletzte nach ukrainischen Angriffen
  • Generalstab der Ukraine: Situation bei Pokrowsk stabilisiert
  • Russland: Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen
  • Grossbritannien: Starmer empfängt heute Selenski in London
  • Brand in russischer Ölraffinerie nach Drohnenangriff
  • US-Regierung setzt einige Sanktionen für Alaska-Treffen aus
  • Russlands Gebietseroberungen im Osten der Ukraine schreiten fort

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10vor10, 13.08.2025, 21:50 Uhr

