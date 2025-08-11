- Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Alaska-Gipfel empfängt der britische Premierminister Keir Starmer den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in London.
- Am Mittwoch hat Selenski in Berlin bereits an einer Videokonferenz mit US-Präsident Trump und europäischen Partnern zur Zukunft der Ukraine teilgenommen.
- Trump und sein russischer Amtskollege Putin wollen sich am Freitag zu einem Vieraugengespräch in Anchorage, Alaska treffen. Das Treffen startet gemäss Kreml um 21:30 Uhr (MESZ) auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson.
Themen in diesem Newsticker
- Kreml nennt Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin
- Russland meldet Einnahme zweier Siedlungen in Region Donezk
- Selenski ist in London eingetroffen
- Russland: mindestens 16 Verletzte nach ukrainischen Angriffen
- Generalstab der Ukraine: Situation bei Pokrowsk stabilisiert
- Russland: Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen
- Grossbritannien: Starmer empfängt heute Selenski in London
- Brand in russischer Ölraffinerie nach Drohnenangriff
- US-Regierung setzt einige Sanktionen für Alaska-Treffen aus
- Russlands Gebietseroberungen im Osten der Ukraine schreiten fort
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF