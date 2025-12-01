 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Putins Berater: Noch nicht näher an einer Lösung des Konflikts

  • Juri Uschakow: Es gebe noch viel Arbeit
  • Treffen von Putin und Witkoff nach fast fünf Stunden beendet
  • Putin droht mit stärkeren Angriffen auf ukrainische Häfen
  • Selenski befürchtet nachlassendes US-Interesse
  • Trump bezeichnet Krieg in der Ukraine als Chaos
  • Derzeit laut Mark Rutte kein Konsens in Nato für Ukraine-Beitritt
  • Moskau: Gespräche mit US-Unterhändlern haben begonnen
  • Putin droht Europa mit schneller Niederlage im Kriegsfall
  • Gespräche in Moskau: Selenski auf alles vorbereitet
  • Ukraine: Im November acht russische Ölraffinerien angegriffen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Tagesschau, 02.12.25, 19:30 Uhr

