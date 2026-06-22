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Krieg in der Ukraine Raketenangriff auf Fabrik in Russland

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Themen in diesem Newsticker

  • Estland erhält deutsche Flugabwehr Iris-T
  • Russland: Ukraine bedroht Souveränität von Belarus
  • Lage auf Krim spitzt sich zu: Verbot von Kinderreisen
  • Gouverneur: Produktionsanlagen im russischen Woronesch beschädigt
  • Ukraine: Russisches Satellitenzentrum bei Moskau attackiert
  • Selenski: Ukraine entscheidet über Europa-Vertreter
  • Ukraine: Russische Drohne trifft türkisches Frachtschiff
  • Ukraine: Mehrere Tote nach russischen Drohnenangriffen
  • Russland wehrt Dutzende Drohnen über Moskau ab
  • Krim-Hafenstadt Sewastopol sagt Open-Air-Veranstaltungen ab

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 21.6.2026, 9 Uhr

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