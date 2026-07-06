- Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko war die ukrainische Hauptstadt einmal mehr Ziel eines russischen Raketenangriffs.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat am Nato-Gipfeltreffen in Ankara die europäischen Verbündeten aufgefordert, den Aufbau eines eigenen Raketenabwehrsystems zu beschleunigen.
- Selenski warb zudem in Ankara eindringlich für einen Bündnisbeitritt seines Landes.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russische Raketenangriffe auf Kiew gemeldet
- Ukraine schliesst neue Drohnen-Abkommen ab
- Norwegen unterstützt ukrainische Luftverteidigung finanziell
- Kämpfe an den Fronten der Ukraine dauern an
- Ukraine verurteilt IOC-Entscheidung zu Russland
- Fünf Nato-Mitgliedsstaaten erreichen Ausgabenziel
- Selenski «kämpferisch» vor Treffen mit Trump
- IOC hebt Sanktionen gegen Russland vorerst auf
- Selenski: Nato mit Ukraine ist das Bündnis der Zukunft
- Ukraine: Acht Tanker der russischen Schattenflotte angegriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF