- Im Umland westlich von Kiew wurden bei einem russischen Raketenangriff auf eine Waffenausstellung mindestens zehn Menschen getötet.
- Vor dem Hintergrund neu angekündigter Proteste besteht der entlassene ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow auf seiner Rückkehr ins Amt.
- Die EU hat das 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Es umfasst unter anderem ein Einreiseverbot für russische Soldaten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russische Angriffe auf Kiew und Umland fordern zahlreiche Opfer
- Russlands Zentralbank senkt Leitzins trotz steigender Inflation
- Ukraine wirft Russland Tötung eines Kriegsgefangenen vor
- Studie: Häfen in Georgien umgehen EU-Sanktionen gegen Russland
- Bericht: Russland erobert Dörfer in der Region Charkiw
- Russland: Sechs Tote nach ukrainischem Raketenangriff
- Ukraine: Fünf Tote nach russischem Bombenangriff auf Slowjansk
- Lawrow: Moskau erreicht Kriegsziele notfalls auch gegen USA
- China verhängt Exportkontrollen gegen 14 EU-Unternehmen
- Russische Raketenangriffe auf Kiew abgewehrt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF