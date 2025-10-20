- Die US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen grosse russische Öl-Firmen. Das teilte US-Finanzminister Scott Bessent mit.
- Die EU-Länder haben formell das 19. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet.
- Russland droht der Europäischen Union für den Fall einer «direkten Konfiszierung» seines eingefrorenen Vermögens.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Costa: EU bereit zur Deckung des Finanzbedarfs der Ukraine 2026
- Medwedew: Trump ist «auf Kriegspfad» mit Russland
- Ukraine: Haben russische Ölraffinerie in Rjasan beschossen
- Russische Gelder auf Banken: Kreml droht der EU
- EU-Sanktionen gegen zwei wichtige chinesische Raffinerien
- Bürgermeister: Ukrainische Drohne auf Weg nach Moskau abgefangen
- Sanktionen gegen Russland geben Ukraine-Bonds Auftrieb
- Neun Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Kiew
- Atomkraftwerk Saporischja wieder mit Strom versorgt
- Russland nennt US-Sanktionen gegen Ölkonzerne kontraproduktiv
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF