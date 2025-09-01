- Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal empfängt seinen britischen Amtskollegen John Healy in Kiew, um das nächste 'Ramstein'-Treffen in London vorzubereiten.
- Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht mit über 500 Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen, wie das ukrainische Militär berichtete. Mehrere Personen wurden verletzt.
- Russland zieht nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski an mehreren Frontabschnitten neue Truppen zusammen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF