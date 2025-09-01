- Frankreichs Präsident Macron erklärte im Anschluss an ein Treffen der «Koalition der Willigen» in Paris, dass 26 Staaten Sicherheitsgarantien für die Ukraine zugesagt haben.
- Vor den Beratungen in Paris lehnte der Kreml jegliche westlichen Vorschläge ab und sieht Sicherheitsbedenken für den europäischen Kontinent.
- Der russische Präsident Wladimir Putin ist bereit, den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Moskau zu treffen. Putin äusserte sich an einer Medienkonferenz zum Abschluss seines Besuches in China.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukaine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Trump an Europa: Stoppt Kauf von russischem Öl
- Macron: 26 Länder verpflichten sich zu Sicherheitsgarantien
- Berlin hält sich bei Ukraine-Mission nach Kriegsende zurück
- Mindestens ein Toter bei russischem Angriff auf Minenräumer
- Paris: Sitzung der «Koalition der Willigen» hat begonnen
- Region Donezk: Zwei Tote nach russischem Luftangriff
- Premier Petr Fiala: «Koalition der Willigen» ist sich einig
- Ukraine: Zwei Männer sterben bei Drohnenexplosion
- Nato-Chef Rutte: «Warum sollten wir auf Russland hören?»
- Trump über Friedensvereinbarung: «Wir werden das schaffen»
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF