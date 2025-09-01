 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Macron: 26 Staaten erklären sich zu Sicherheitsgarantien bereit

  • Trump an Europa: Stoppt Kauf von russischem Öl
  • Macron: 26 Länder verpflichten sich zu Sicherheitsgarantien
  • Berlin hält sich bei Ukraine-Mission nach Kriegsende zurück
  • Mindestens ein Toter bei russischem Angriff auf Minenräumer
  • Paris: Sitzung der «Koalition der Willigen» hat begonnen
  • Region Donezk: Zwei Tote nach russischem Luftangriff
  • Premier Petr Fiala: «Koalition der Willigen» ist sich einig
  • Ukraine: Zwei Männer sterben bei Drohnenexplosion
  • Nato-Chef Rutte: «Warum sollten wir auf Russland hören?»
  • Trump über Friedensvereinbarung: «Wir werden das schaffen»

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 02.09.2025, 19:30 Uhr

