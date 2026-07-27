- Eine massive russische Angriffswelle hat in der Nacht mehrere ukrainische Städte bis im Westen des Landes getroffen.
- Die Ukraine hat bei der Verteidigung einen Kampfjet verloren, der laut Luftwaffe beim Abfangen feindlicher Flugobjekte abstürzte.
- Der russische Geheimdienst klagt Telegram-Gründer Pawel Durow wegen mutmasslicher Unterstützung ukrainischer Sabotage- und Terrorakte an.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland: Erneut Lager von Online-Händler Wildberries getroffen
- Russische Angriffswelle fordert Tote und Verletzte in der Ukraine
- Russische Angriffe auf Kiew
- Selenskyj warnt vor neuem russischem Luftschlag
- Ukrainischer Kampfjet F-16 im Luftkampf abgestürzt
- Frankreich ordnet Ausweisung von russischer Journalistin an
- Russland bereitet Verlängerung von Diesel-Exportverbot vor
- Selenski stellt Besuch von US-Sondergesandten in Aussicht
- Neuer Armeechef plant Ausweitung der ukrainischen Luftangriffe
- Russland klagt Telegram-Gründer wegen Terrorunterstützung an
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF