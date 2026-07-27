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Krieg in der Ukraine Russische Raketen und Drohnen treffen mehrere ukrainische Städte

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Themen in diesem Newsticker

  • Russland: Erneut Lager von Online-Händler Wildberries getroffen
  • Russische Angriffswelle fordert Tote und Verletzte in der Ukraine
  • Russische Angriffe auf Kiew
  • Selenskyj warnt vor neuem russischem Luftschlag
  • Ukrainischer Kampfjet F-16 im Luftkampf abgestürzt
  • Frankreich ordnet Ausweisung von russischer Journalistin an
  • Russland bereitet Verlängerung von Diesel-Exportverbot vor
  • Selenski stellt Besuch von US-Sondergesandten in Aussicht
  • Neuer Armeechef plant Ausweitung der ukrainischen Luftangriffe
  • Russland klagt Telegram-Gründer wegen Terrorunterstützung an

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

10 vor 10, 27.7.2026, 21:50 Uhr

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