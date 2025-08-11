- Russland stimme der Forderung vieler EU-Staaten nach Garantien für die Ukraine zu, habe aber das gleiche Recht, auch für Moskau wirksame Sicherheitsgarantien zu erwarten, erklärt der russische Diplomat Michail Uljanow.
- Bevor die beiden am Montag nach Washington reisen, trifft der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Sonntag in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
- Von der Leyen, Mark Rutte, Friedrich Merz und weitere europäische Staats- und Regierungschef werden am Montag ebenfalls nach Washington reisen.
- US-Präsident Donald Trump beharrt nicht mehr auf einer sofortigen Waffenruhe, sondern auf einem Friedensabkommen.
Themen in diesem Newsticker
- Moskau pocht auf gegenseitige Sicherheitsgarantien
- Nach Videokonferenz: EU-Parlament veröffentlicht Statement
- Vor US-Reise: Macron plädiert für gemeinsame europäische Linie
- Rubio droht Russland mit neuen Sanktionen
- Polnischer Aussenminister: «Druck auf den Aggressor ausüben»
- Rubio: Waffenstillstand ist nicht vom Tisch
- Selenski: Putins Forderungskatalog wird Zeit beanspruchen
- Sicherheitsgarantien: Von der Leyen begrüsst US-Angebot
- Witkoff: Einigung mit Moskau über «solide» Sicherheitsgarantien
- Trump: Grosse Fortschritte in Sachen Russland
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
