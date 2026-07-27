- Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf zwei Busse sind nach russischen Angaben insgesamt 24 Menschen verletzt worden.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist in den USA eingetroffen. Er wird sich dort mit US-Präsident Donald Trump treffen.
- Berichten Russlands zufolge hat die Ukraine in der Nacht insgesamt etwa 390 Drohnen Richtung Moskau gestartet.
- Der neue britische Premierminister Andy Burnham hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski weitere Unterstützung zugesagt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Polen weist Putins Vorwurf territorialer Ansprüche zurück
- Selenski in USA eingetroffen – Treffen mit Trump geplant
- Kreml: Ukraine weitet geografischen Radius ihrer Angriffe aus
- Russland: Ukrainische Angriffe auf Busse fordern Verletzte
- Finnland schliesst Luftraum wegen Drohnengefahr
- Drohnenangriffe auf Moskau verursachen schwere Schäden
- USA hinken Ukraine bei Drohnenproduktion hinterher
- Ehefrau von Kreml-Sprecher Peskow klagt gegen EU-Sanktionen
- Selenski bei Premier Burnham
- Iran droht Ukraine nach Angriff auf Schiff im Kaspischen Meer
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF