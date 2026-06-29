- Mehrere ukrainische Städte wurden mit russischen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Mehrere Explosionen seien in Kiew zu hören, schreibt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram.
- Gemäss Recherchen deutscher Medien haben die Behörden im Fall der Anschläge auf die Nordstream-Pipeline erstmals Anklage erhoben – gegen einen Ukrainer.
- Die ukrainischen Streitkräfte haben am frühen Mittwochmorgen russische Rüstungsbetriebe und eine Raffinerie weit von der Grenze ins Visier genommen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Mindestens 8 Tote nach russischen Luftangriffen auf Kiew
- Ukraine meldet Angriff auf Kiew und andere Städte
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- Ukraine bittet EU um Freigabe von 6.6 Milliarden Euro
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF