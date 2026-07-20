- Russische Angriffe treffen Treibstofflager, Frachtanlagen und ein Trockendock. Unternehmen stoppen Betrieb in Odessa.
- Vor dem Hintergrund neu angekündigter Proteste besteht der entlassene ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow auf seiner Rückkehr ins Amt.
- Die EU hat das 21. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Es umfasst unter anderem ein Einreiseverbot für russische Soldaten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ukraine greift russisches Rüstungsunternehmen und Logistik an
- Russischer Angriff auf Tschernihiw – 150'000 ohne Strom
- Russland greift Frachtschiffe in drei ukrainischen Häfen an
- Russland meldet Abschuss von 571 ukrainischen Drohnen
- Drohnenangriff auf Region Sankt Petersburg gemeldet
- Viele Verletzte nach russischem Bombenabwurf auf Slowjansk
- Russischer Kampfjet bei Moskau abgestürzt
- Ex-Verteidigungsminister Fedorow will zurück ins Amt
- Kasachstan drosselt Ölförderung nach Kiews Drohnenattacken
- Selenski rechnet mit russischen Angriffe auf Getreideschiffe
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF