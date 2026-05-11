- Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die Region Moskau sind russischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt, teilt der zuständige Gouverneur mit.
- Russlands Präsident Wladimir Putin verstärkt den Druck auf die Republik Moldau. Einwohner von Transnistrien sollen ab 18 Jahren russische Staatsbürger werden können, ohne dass sie fünf Jahre in Russland gewohnt haben.
- Die Ukraine hat nach Angaben aus Kiew die sterblichen Überreste von 528 gefallenen Soldaten erhalten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Russland: Über 500 ukrainische Drohnen über Nacht abgewehrt
- Russland meldet mehrere Tote nach Drohnenangriffen
- Russland meldet ukrainischen Drohnenangriff auf Sewastopol
- Selenski: Moskau bekommt immer noch westliche Elektronik
- Russische Pässe für Separatistengebiet Transnistrien
- Russland meldet die Einnahme zweier ukrainischer Dörfer
- Ukraine: Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurück
- Kreml: Putin nächste Woche in China
- Russisches Gericht fordert 200 Milliarden Euro von Euroclear
- Selenski kündigt neue Drohnenangriffe auf Russland an
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF