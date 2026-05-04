- Kurz vor den Siegesfeiern meldet Russland einen massiven Drohnenangriff auf Moskau.
- Russische Angriffe mit Drohnen und Raketen verursachten Schäden in Charkiw und Saporischja. Kiew bezeichnet Moskaus Verhalten als Bruch der einseitig ausgerufenen Waffenruhe.
- Am Dienstagabend um 23:00 Uhr MESZ (Mitternacht Ortszeit) hat die von der Ukraine ausgerufene Waffenruhe begonnen.
- Wenige Stunden vor dem anvisierten Beginn der Waffenruhe hat die Regierung in Kiew mindestens 22 Tote durch russische Angriffe gemeldet.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
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Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF