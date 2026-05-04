- In Moskau hat die grosse Militärparade zum Tag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland stattgefunden. Sie verlief ohne Zwischenfälle.
- Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico traf als einziger Gast aus der EU zu den Feierlichkeiten in Moskau ein. Dafür erntete Fico scharfe Kritik.
- Russland hat der Ukraine Verstösse gegen die Waffenruhe vorgeworfen. Auch die Ukraine beklagte Angriffe von russischer Seite. Die Waffenruhe soll vom 9. bis zum 11. Mai gelten.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- EU-Ratspräsident: Europa wird mit Russland reden müssen
- Putin empfängt slowakischen Ministerpräsidenten Fico
- Russland hebt Internet- und SMS-Beschränkungen auf
- Russland berichtet von Beschuss – Militärparade aber störungsfrei
- EU-Ratspräsident Costa: «Zukunft der Ukraine liegt in der EU»
- Russland: Frieden in der Ukraine noch in weiter Ferne
- Ohne Panzer und Raketen – Putin nimmt Militärparade ab
- Kreml kritisiert Selenskis «dummen Witz» zur Militärparade
- Putin: Ukraine greift Flugsicherungszentrum an
- Selenski «erlaubt» Militärparade auf Rotem Platz in Moskau
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF