- Russlands Wirtschaft schrumpft durch Sanktionen, Krieg und hohe Zinsen. Kurzfristige Entlastung durch Ölpreise bleibt begrenzt.
- Nach der Abwahl des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban soll schnell die erste Runde von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine gestartet werden.
- Prinz Harry ist überraschend in Kiew. Er nimmt dort an einem Sicherheitsforum teil und trifft Teilnehmer der Invictus Games.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Merz lehnt höhere EU-Verschuldung ab
- Russlands Wirtschaft in der Krise durch Krieg und Sanktionen
- Russische Angriffe auf Odessa fordern Tote und Verletzte
- Russland kritisiert neues EU-Sanktionspaket scharf
- Ölterminal Tuapse: Brand unter Kontrolle
- US-Medien: Putin am G20-Gipfel in Miami?
- Trump mit Spitze gegen Prinz Harry
- Litauen verlängert eigene Sanktionen gegen Russen und Belarussen
- «Viele europäische Regierungen lehnen einen solchen Beitritt ab»
- Nach Orban-Abwahl: EU will mit Ukraine über Beitritt reden
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF