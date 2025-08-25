 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Schweiz fördert Wiederaufbau der Ukraine mit Millionenprojekten

Themen in diesem Newsticker

  • Schweiz unterstützt zwölf Projekte für Wiederaufbau der Ukraine
  • Auch Gebäude des British Council in Kiew beschädigt
  • Ukraine schickt Unterhändler in die USA
  • Wieder Öllieferung an Ungarn und Slowakei über Druschba-Pipeline
  • Nächtlicher Angriff: Anzahl Todesopfer erhöht sich auf 14
  • EU-Vertretung in Kiew bei russischem Angriff beschädigt
  • Russischer Angriff verursacht lokale Stromausfälle in der Ukraine
  • Bundespräsidentin Keller-Sutter empfängt ukrainische Premier
  • Russland: Haben 102 ukrainische Drohnen abgefangen
  • Ukraine: Russland hat mit fast 600 Drohnen angegriffen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 24.8.2025, 19:30 Uhr

