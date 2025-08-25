- Schweizer Unternehmen schaffen Arbeitsplätze und fördern die lokale Produktion in der Ukraine mit Millionen-Projekten. Dies teilt das Bundesamt für Wirtschaft, Bildung und Forschung mit.
- Laut örtlicher Behörden wurde Kiew in der Nacht erneut massiv mit russischen Raketen angegriffen. Es habe mindestens 14 Tote gegeben, darunter auch drei Kinder.
- Der Kreml-Sprecher wollte sich auf Fragen von anwesenden Medienschaffenden in Moskau nicht auf einen Termin für Friedensgespräche mit Selenski festlegen.
Themen in diesem Newsticker
- Schweiz unterstützt zwölf Projekte für Wiederaufbau der Ukraine
- Auch Gebäude des British Council in Kiew beschädigt
- Ukraine schickt Unterhändler in die USA
- Wieder Öllieferung an Ungarn und Slowakei über Druschba-Pipeline
- Nächtlicher Angriff: Anzahl Todesopfer erhöht sich auf 14
- EU-Vertretung in Kiew bei russischem Angriff beschädigt
- Russischer Angriff verursacht lokale Stromausfälle in der Ukraine
- Bundespräsidentin Keller-Sutter empfängt ukrainische Premier
- Russland: Haben 102 ukrainische Drohnen abgefangen
- Ukraine: Russland hat mit fast 600 Drohnen angegriffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF