- Die Schweiz nimmt erstmals als Mitglied an einem Treffen der internationalen Koalition für die Rückkehr der von Russland verschleppten ukrainischen Kinder teil.
- Die Ukraine beklagt Verstösse gegen die Waffenruhe von russischer Seite. Auch Russland hat der Ukraine Angriffe vorgeworfen. Die Waffenruhe soll noch bis zum 11. Mai gelten.
- Deutschland hat den Vorschlag von Wladimir Putin, Altkanzler Gerhard Schröder als Vermittler im Ukraine-Krieg einzusetzen, zurückgewiesen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski zu Verhandlungen mit Witkoff und Kushner
- Schweiz tritt Koalition zur Rückführung ukrainischer Kinder bei
- Ukraine meldet erneut russische Angriffe trotz Waffenruhe
- EU-Aussenbeauftragte Kallas lehnt Schröder als Vermittler ab
- Die wichtigsten Meldungen des Sonntags
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF