- Bei massiven russischen Angriffen in der Ukraine sind in der Nacht mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.
- Nach den jüngsten russischen Angriffen appelliert der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski an die Verbündeten, den Druck auf den Kriegsgegner aufrechtzuerhalten.
- Grossbritannien hat das bisher grösste Drohnenpaket für die Ukraine geschnürt. Ausserdem soll ein Hilfskredit freigegeben werden.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Schwere russische Angriffe – 18 Tote, mehr als 100 Verletzte
- Selenski und ukrainisches Volk mit Preis geehrt
- Russland: Haben Ukraine massiv angegriffen
- Gouverneur Krasnodar: Nur ein Kind unter den Toten in Tuapse
- Gouverneur: Mykolajiw nach russischem Angriff ohne Strom
- Russland: Mehr als 200 ukrainische Drohnen abgefangen
- Selenski: Druck auf Russland muss wirken
- Massive russische Angriffswelle – mindestens 15 Tote
- Gouverneur von Krasnodar: Zwei Kinder getötet
- 13 Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF